L'amministratore parrocchiale di Poggio Terza Armata, Don Federico Butkovič, è rimasto vittima di un'aggressione domenica pomeriggio mentre si trovava nella sua abitazione. Una signora residente a Fogliano, che da qualche mese frequentava la parrocchia di Don Federico, vedendosi rifiutare per l'ennesima volta la richiesta di accesso alle chiavi della chiesa, per poter pregare liberamente a qualsiasi ora desiderasse, lo ha colpito mentre si trovava sull'uscio di casa. Dopo aver preso la rincorsa si è lanciata con veemenza vero il sacerdote che è rovinato a terra, procurandosi alcune lesioni al ginocchio sinistro. Il sacerdote è stato subito trasportato al pronto soccorso per lesioni medie, e riscontra tuttora problemi nella deambulazione. Sul posto i carabinieri di San Martino del Carso che hanno eseguito rilievi del caso.

Non contenta si è recata nella vicina sala aggredendo verbalmente due collaboratori. Ora don Federico sta vagliando l’ipotesi di una denuncia formale. Da qualche tempo la signora aveva scelto la chiesa parrocchiale di San Paolino d’Aquileia come luogo di preghiera ma spesso, racconta lo stesso amministratore parrocchiale, “era disturbata dalle prove musicali e si lamentava”. Da qualche anno, infatti, don Federico assieme ad alcuni collaboratori ha costruito la Scuola Diocesana d’Organo e Musica Sacra che, assieme all’Associazione Organistica del Litorale, sono le due realtà che fanno di Sdraussina il fulcro per le manifestazioni organistiche e musicali della zona. Ottimi ed importanti sodalizi che favoriscono, tra l’altro, anche la collaborazione tra Italia e la vicina Slovenia. Ma tornando al caso dell’aggressione sembra, da quanto riferito dal sacerdote, che la fedele abbia più volte asserito che fosse stato “Dio ad indicarle di pregare in quella chiesa”. Visto il rifiuto di fronte all’ennesima richiesta di ricevere le chiavi della parrocchiale, la signora avrebbe deciso, quindi, di affrontare il prete di persona, prima suonando ininterrottamente il campanello di casa fino a romperlo, poi colpendo porta e finestre. Una volta aperto l’uscio la botta.