Cgil, Cisl, Uil del Friuli Venezia Giulia scendono in campo sulla riforma sanitaria: i vertici confederali delle tre organizzazioni, assieme ai rappresentanti delle categorie interessate (funzione pubblica, medici e pensionati), si sono dati appuntamento stamani a Udine, con l’obiettivo di analizzare e approfondire i punti della riforma, presentati i giorni scorsi dall’assessore Riccardi. Rilanciata la necessità di garantire – anche rispetto al tema della riforma sanitaria – la concertazione e la concreta ed oggettiva rappresentatività dei tavoli con Cgil, Cisl e Uil e le rispettive categorie, è emersa l’urgenza, che sarà formalizzata già i prossimi giorni in una richiesta formale, di un incontro in tempi strettissimi con il governatore Fedriga e il vice presidente Riccardi. “Si tratta – anticipano per le tre sigle sindacali, Villiam Pezzetta, Alberto Monticco e Giacinto Menis – di avviare un confronto costruttivo sia di metodo, che di merito, con i vertici regionali, su una riforma che non può né prescindere da valutazioni condivise con chi rappresenta una larghissima fascia della società civile, né essere calata dall’alto riguardando direttamente i cittadini e i lavoratori”.