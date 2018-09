Martedì 18 settembre 2018, il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, assieme all'Assessore alla Cultura Fabrizio Cigolot, ha voluto visitare il complesso monumentale del Castello di Udine, simbolo di Udine e del Friuli.



Ad accoglierlo il dirigente del servizio integrato Musei e Biblioteche, Romano Vecchiet, la conservatrice e posizione organizzativa "Coordinamento scientifico musei" Vania Gransinigh e la responsabile del Museo archeologico Paola Visentini.



Dopo una rapida visita al Museo del Risorgimento e alle prigioni del Castello, il sindaco si è soffermato per una visita più approfondita al Museo Archeologico che, oltre alle collezioni permanenti, in questi giorni ospita la mostra "Tracce" dedicata all'antico paesaggio protostorico friulano. Paola Visentini ha illustrato le varie sale in cui è suddiviso il museo e la particolare attenzione che è stata dedicata ai suoi principali collezionisti e donatori (Francesco di Toppo, Augusto de Brandis e Giuliano Mauroner principalmente), per poi illustrare la mostra "Tracce" studiata nel segno della massima accessibilità anche per l'utenza disabile.



La visita è proseguita, con la guida di Vania Gransinigh, al piano nobile dove è ospitata la Galleria d'Arte Antica con i dipinti, tra gli altri, del Tiepolo, del Carpaccio e di Caravaggio. Proprio in questo settore - è stato annunciato - il Castello sarà radicalmente modificato nel suo interno, perché verrà curato un nuovo allestimento che riguarderà una diversa disposizione delle opere e riconsidererà le pareti, i tendaggi, l'illuminazione, i servizi e tutti i pavimenti della galleria.

La visita si è conclusa snel piazzale del Castello.