Bruttissima avventura per una coppia di Coderno di Sedegliano che ieri sera, rientrando a casa, poco dopo le 21.30, si è trovata faccia a faccia con due malviventi. I ladri si erano introdotti nell'abitazione di via Trieste ma, una volta sorpresi dai proprietari, anziché provare a scappare hanno minacciato e bloccato i due coinugi. La moglie è stata chiusa in una stanza, mentre il marito è stato obbligato a indicare dove erano nascosti soldi e gioielli.

Una volta arraffati gli ori e i contanti – per un valore di circa 2mila euro – i due ladri sono scappati.

La coppia, non appena si è ripresa dal comprensibile choc, ha immediatamente sporto denuncia ai Carabinieri di Campoformido, che stanno cercando di risalire ai protagonisti del colpo.