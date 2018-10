Furbetti della sosta attenti! A Udine, parcheggiare fuori dalle strisce blu e dai pochi stalli gratuiti rimasti o, ancora peggio, in divieto di sosta in Zona a traffico limitato nel centro storico, potrebbe costare caro. Dopo le lamentele dei residenti e di comuni cittadini, indignati dall'arroganza e dalla spudoratezza di alcuni parcheggi immortalati con lo smartphone e condivisi sui social, il Comune di Udine dichiara 'guerra' agli automobilisti indisciplinati e irrispettosi delle regole della sosta, con particolare attenzione al centro cittadino. Il sindaco Pietro Fontanini, al termine della riunione di Giunta di oggi, ha sottolineato che molti automobilisti non soltanto violano la Ztl, per altro parzialmete sospesa in via sperimentale tra via Vittorio Veneto e via Mercatovecchio fino a gennaio, ma anche la zona pedonale del centro storico.

Visto il malcostume, che in questi ultimi tempi pare essere ancora più spudorato, il sindaco ha annunciato il potenziamento della vigilanza.

Nell'attesa del ritorno dei Vigili urbani dall'Uti alle dipendenze del Comune e dell'assunzione di 20 agenti da inserire nell'organico nei prossimi sei mesi, il sindaco ha annunciato che chiederà al comando di via Girardini un potenziamento dell'attività, in particolare nelle ore notturne, quelle cioè più soggette alla sosta selvaggia e durante le quali attualmente è operativa soltanto una pattuglia.

Il potenziamento dei controlli in città a caccia dei 'furbetti della sosta' sarà esteso anche di giorno. Nel mirino del sindaco e di questo provvedimento anche le auto di grossa cilindrata che spesso vengono immortalate in sosta vietata sui social locali dove si accompagnano a commenti piuttosto coloriti, tra il piccato e l'ironico.

Fontanini ha chiesto "azioni decise" e l'applicazione delle sanzioni previste. Il primo cittadino di Udine, però, ne ha per tutti, ciclisti compresi. Anche loro spesso si meritano l'etichetta di indisciplinati, poiché non di rado vengono sorpresi a pedalare lungo le vie del centro e della città contromano.