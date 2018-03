Nell’aprile del 2015 la Giunta regionale ha approvato il nuovo regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l’esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani.

Si è trattato di un importante passo avanti nella direzione di un servizio assistenziale migliore e caratterizzato da maggiore omogeneità rispetto alla situazione preesistente, frutto dell’assenza pluriennale di interventi incisivi in materia e di forti differenze qualitative tra le varie strutture operanti sul territorio.

Scopo dichiarato del regolamento era assicurare alla popolazione anziana, in particolare quando non autosufficiente, una risposta semiresidenziale e residenziale coerente ai bisogni rilevati. Inoltre, è stato avviato un processo di riqualificazione della rete residenziale esistente, articolata secondo diversi livelli di intensità e complessità richiesti dall’intervento assistenziale e coerente con il fabbisogno residenziale complessivo regionale di posti letto suddiviso per profilo di bisogno, definendo una rete di servizi semiresidenziali e di residenze qualificata e maggiormente integrata con il sistema dei servizi sociali e sanitari territoriali.

Quattro categorie per le strutture dedicate ai non autosufficienti

Tra le varie prescrizioni, il regolamento ha fissato i requisiti minimi autorizzativi: dei servizi semiresidenziali già funzionanti alla data della sua entrata in vigore; dei servizi semiresidenziali per anziani di nuova realizzazione; delle residenze già funzionanti; delle residenze per anziani di nuova realizzazione e le procedure per l’autorizzazione dei servizi semiresidenziali e delle residenze per anziani.

Nel caso delle residenze per anziani non autosufficienti, le stesse sono state suddivise in quattro sottocategorie: livello base, primo livello, secondo livello e terzo livello, dando così il via anche a un complesso processo di riclassificazione di tutte le strutture, passaggio fondamentale per ottenere l’autorizzazione e l’accreditamento ad operare in convenzione con la Regione.

Controllo e vigilanza affidati alle Aziende sanitarie

Le prescrizioni sono numerose e ci limitiamo quindi a indicare quelle che ci paiono più importanti. Per esempio quella che prescrive che in strutture per anziani non autosufficienti di primo, secondo e terzo livello che erogano l’assistenza di base alla persona dove lavorino operatori con le qualifiche di assistente domiciliare e dei servizi tutelari (Adest) o di operatore tecnico di assistenza (Ota) nonché gli operatori privi di titolo, con esperienza nell’assistenza alla persona di almeno due anni vada garantito per ciascun turno di lavoro, la presenza di almeno un infermiere o di un operatore socio sanitario. Lo stesso regolamento disciplina molto quali siano le mansioni riservate al personale con competenze minime e quali quelle riservate a operatori con esperienza.

Altri passaggi importanti sono l’indicazione dei requisiti minimi per ottenere l’autorizzazione e l’attribuzione alle Aziende sanitarie della competenza in materia di vigilanza e controllo sui servizi semiresidenziali e sulle residenze per anziani non autosufficienti.

Certo conta la serietà con la quale queste norme sono fatte rispettare, ma è evidente che i nuovi standard dovrebbero fornire garanzie ben maggiori rispetto al passato per chi ha bisogno delle strutture di assistenza.