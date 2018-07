Lo sfalcio dell’erba, nel tratto di competenza, un tempo veniva effettuato dagli addetti della Provincia di Udine, ma ora che l'Ente è stato soppresso, la palla è passata a Fvg Strade. Dalle segnalazioni corredate da fotografie e lamentele varie, pare che la situazione non sia propriamente sotto controllo.



E’ evidente che la struttura deputata alle manutenzioni stradali sta ancora prendendo le misure, processo che necessita di tempo per riorganizzare le operazioni. In alcuni punti della viabilità, però, la situazione è a dir poco critica con addirittura cartelli stradali coperti dalle erbacce o attraversamenti di incroci - dove la visibilità non è sempre ottimale – in cui gli automobilisti sono costretti ad avanzare oltre lo stop per poter verificare l’eventuale arrivo di autovetture, soprattutto da destra.



L’area più critica è quella di Basiliano e lungo la direttrice che porta a Lestizza. Un’arteria importante che in questo periodo è attraversata quotidianamente da migliaia di automobilisti diretti o provenienti dalle località balneari come Lignano e Bibione. Se poi, l’autostrada viene chiusa a causa di incidenti, il traffico si riversa lungo la 'Ferrata'. Dai rilevamenti di chi ha segnalato la trascuratezza, nonché la pericolosità del verde e delle fronde degli alberi, emerge che va meglio sulla provinciale 10, strada che da Majano porta a Fagagna, e a Mortegliano, lungo l'ex strada provinciale 52 che collega Pasian di Prato a Sedegliano. La speranza è insomma che a breve gli operatori di Fvg strade o le ditte appaltatrici riescano a far fronte allo sfalcio, consci del fatto che le condizioni climatiche (le piogge delle settimane scorse) hanno neutralizzato il taglio effettuato qualche giorno prima. Evidentemente i chilometri di strade da gestire sono molti, più di 3mila e 200 e quindi ci vuole solo un po’ di pazienza, visto che l’intervento non può essere contemporaneo e lineare.



“Entro il 30 giugno è stato effettuato un primo taglio in modo da consentire una messa in sicurezza di tutta la rete – assicura il presidente di Fvg Strade Giorgio Damiani -. Adesso, complice la situazione meteorologica che ha agevolato la crescita del verde, abbiamo già avviato l’ulteriore sfalcio che è in piena fase di attuazione sia con personale interno sia con imprese di supporto per completare nel più breve tempo possibile le operazioni di sfalcio. Dal primo gennaio abbiamo duemiladuecento kilometri di strade in più da gestire. Faccio presente però che le priorità sono date alle intersezioni in modo da garantire sempre la sicurezza cui seguono poi gli sfalci dei cigli e delle banchine. La zona di Basiliano – assicura il presidente Damiani - sarà sfalciata entro la prossima settimana”.