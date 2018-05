Inaugurata ufficialmente questa mattina a Villa Manin di Passariano di Codroipo la 17esima edizione di Sapori Pro Loco, la grande manifestazione enogastronomica organizzata dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia (programma completo su www.saporiproloco.it, la festa proseguirà poi anche il 18-19-20 maggio).

Il presidente del Comitato regionale delle Pro Loco Valter Pezzarini, nell'annunciare l'esordio positivo della sera di sabato (oltre 6 mila presenze) e l'impegno di mille volontari, ha accolto il presidente nazionale delle Pro Loco Unpli Antonino La Spina che ha ricordato come la manifestazione sia un format da esportare in tutta Italia, la consigliere regionale Barbara Zilli che ha portato il saluto del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e sottolineato l'impegno dell'amministrazione regionale per il mondo dell'agroalimentare e del volontariato locale, l'europarlamentare Isabella De Monte che ha inquadrato il valore turistico anche in chiave europea dell'evento e il sindaco di Codroipo Fabio Marchetti che ha sottolineato il contenitore stupendo rappresentato da Villa Manin.

La cerimonia d’inaugurazione condotta dalla giornalista Alessandra Salvatori (direttore di Telefriuli) nello Spazio incontri arredato con le sedie dell’Italian Chair District di Manzano, una delle eccellenze regionali alla pari degli oltre 100 tra piatti tipici, vini, birre e gelati artigianali offerti negli stand gestiti da 36 Pro Loco.

Da degustare durante tutta la giornata nel prato tra le esedre della villa tante specialità, partendo (solo per citarne alcune) da diverse varianti di frico (come quello piccante o alla castagna), la costa alla fiamma o le carni di bufalo e coniglio. E ancora la trota e le sarde, le erbe spontanee come lo sclopìt fino a giungere ai dolci, in primis il tiramisù riconosciuto come specialità friulana.

Dopo il taglio del nastro e l’Inno nazionale suonato dal Gruppo Bandistico Armonie di Sedegliano, diretto dal maestro Fabrizio Fontanot (presente grazie alla collaborazione con Anbima Fvg), le autorità hanno brindato al successo della manifestazione nell’enoteca, con 32 cantine presenti selezionate durante la Fiera regionale dei Vini di Buttrio e la Mostra Concorso Vini Doc Bertiûl tal Friûl di Bertiolo (tra essi anche vini autoctoni come Schioppettino, Picolìt e Ramandolo). Inoltre suggestivo passaggio aereo delle Frecce Tricolori sopra Villa Manin.

Dopo il positivo esordio nella serata di sabato 12 maggio (come detto oltre 6 mila presenze), la manifestazione continuerà in tutta la giornata odierna, con lo show cooking per i bambini condotto da Germano Pontoni già presidente dei Cuochi Friuli Venezia Giulia, insieme al simpatico Ciccio Pasticcio, maestro di cucina per i più piccoli (per bambini da tre anni in su). Un incontro organizzato in collaborazione con Ersa Fvg e i prodotti certificati con il marchio Aqua delle Regione Friuli Venezia Giulia (utilizzati anche nella preparazione dei piatti negli stand). Gli incontro Ersa proseguiranno alle 16.30 con Un viaggio in Carnia tra sapori, piante e fiori, ovvero come conoscere e utilizzare le erbe spontanee in cucina, cura di Ersa FVG in collaborazione con l’Uti della Carnia. Alle 18.30 Degustare il vino, un breve corso di approccio alla degustazione dei vini regionali, a cura di Ersa FVG in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier Fvg.

In serata alle 21 sul palco spettacoli omaggio al grande compositore brasiliano Antonio Carlos Jobim con l’Udine Jazz collective, ensamble Jazz del Conservatorio "J. Tomadini" di Udine a cura del maestro Glauco Venier e del maestro Alfonso Deidda.

