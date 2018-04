Tamponamento a catena in via del Cotonificio a Udine, questa mattina poco dopo le 8. Tre auto, per cause al vaglio degliagenti della Polizia locale dell'Uti Friuli centrale intervenuti sul posto, si sono tamponate mentre stavano proseguendo verso il centro città. Una ragazza di 20 anni di Udine - O.M. le sue iniziali - è rimasta ferita.

La sua auto, una Citroen C2, è stata tamponata da una Reanault Clio condotta da 25enne di Bordano, e a sua volta ha tamponato la vettura che la precedeva, una Lancia Phedra guidata da un 66enne di Majano.