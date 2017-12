Tanta neve sul Friuli: black-out e problemi alla viabilità

Tanta neve in montagna con punte di quasi un metro nelle zone del Canin (96 centimetri a Livinal Lunc), a Paluzza (90 centimetri a Pramosio), Sauris (82 centimetri a Chiansaveit) e Paularo (80 centimetri a Casera del Mestri) e oltre mezzo metro a Piancavallo (66 centimetri a Val dei Sass), Claut (62 centimetri a Casera Pardut) e Tarvisio (61 centimetri a Fusine).

L’abbondante nevicata ha provocato i primi disagi, in particolare interruzioni della viabilità e della rete elettrica. In particolare, a Sella Nevea si è verificato un black-out la cui risoluzione è stata ritardata dalla difficoltà di raggiungere il centro abitato a causa dell’interruzione della strada provinciale della val Raccolana per neve.

Si segnalano cadute di alberi a Preone, Malberghetto Valbruna e Comeglians. Interrotta per frana al km 5+500 la strada regionale 646 in comune di Lusevera. Alle 6 le portate scaricate rispettivamente dalla diga di Ravedis e dalla diga di Ponte Racli erano di 44,1 e 87,2 per un deflusso complessivo nel fiume Meduna di 131,30 mc/s in diminuzione. Sono chiusi i guadi di Murlis e Rauscedo.

SITUAZIONE METEO. Il fronte Atlantico è passato sulla regione intorno alle 4 locali di stamane, lasciando al suolo piogge massime in 24 ore tra gli 80 e i 100 millimetri sulle Alpi, tra i 150 e i 200 millimetri sulle Prealpi. Sulla pianura sono caduti tra 60 e 80 millimetri, sulla costa tra 20 e 30. La neve è caduta sempre oltre i 700 metri sulle Alpi e nelle Prealpi Carniche più interne, 1.000-1.300 metri altrove, dalla serata di ieri è caduta fino ai 300 metri di Tolmezzo grazie a un rovescio.

La neve accumulata al suolo raggiunge quindi i 10 centimetri sotto i 500 metri, specie nella valle del Tagliamento, 25 centimetri a Tarvisio, 40 a Cave del Predil, quasi 50 a Forni di Sopra, tra 50 e 60 centimetri nella fascia 1.000-1.500 metri di quota, tra 60 e 90 centimetri sulle località più in quota. Nel tardo pomeriggio di ieri sulla costa ha soffiato Scirocco fino a 70 km/h, sui monti in quota fino a 80.

EVOLUZIONE. Attualmente e nelle prossime 12 ore la regione sarà interessata dalla parte occlusa del fronte associata a un minimo di pressione al suolo sull’alto Adriatico. Si avrà, quindi, una breve fase di Bora moderata sulla costa e precipitazioni residue, da deboli a moderate, più abbondanti in giornata forse sulla zona di Trieste. Quota neve sui 500-600 metri, forse più bassa nel pomeriggio sul Carso. Dal pomeriggio le precipitazioni tenderanno a cessare a partire dalla Carnia.