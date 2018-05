Proseguono i controlli della Polizia Ferroviaria di Tarvisio Boscoverde, impegnata non solo nei servizi di contrasto al fenomeno dell’immigrazione clandestina, ma anche nella quotidiana attività di prevenzione e repressione dei reati, per garantire la sicurezza dei viaggiatori.

La scorsa notte, gli agenti hanno individuato due italiani il cui atteggiamento, nell’atrio della stazione, destava particolare sospetto. I controlli hanno permesso di scoprire che si trattava di due noti professionisti del furto in treno, pluripregiudicati, abitualmente operanti in ambito ferroviario. Uno dei due, di 51 anni, stava violando una misura di sorveglianza speciale, che gli imponeva l’obbligo di risiedere in un’altra regione, ed è quindi stato arrestato.

Solo una settimana prima, gli agenti della Polfer hanno individuato un altro ladro: si trattava di uno straniero irregolare, che è stato denunciato e condotto in un centro di identificazione per la sua successiva espulsione dal territorio.