Maltempo a Lignano e in Friuli nel tardo pomeriggio di oggi. Un violento temporale, anticipato da vento e nuvoloni neri all'orizzonte, ha costretto alla fuga i numerosi turisti che si trovavano in spiaggia, a Lignano e Grado, come testimoniano le foto inviate dai nostri lettori.

Nelle foto le nuvole minacciose che hanno portato anche nella località balneare friulana un po' di pioggia, ma soprattutto refrigerio, grazie al notevole e istantaneo abbassamento delle temperature.

Temporali si sono verificati o sono tuttora in corso in Friuli. Tanto vento, raffiche molto forti, vengono segnalate nella Bassa Friulana, nella zona di Latisana, a Grado e Lignano, ma violenti temporali si sono abbattuti anche in montagna, a Paularo, Fiumicello, San Daniele, Tarvisio, Tramonti, Aviano e Udine, come ci segnalano i lettori. Insomma, il maltempo per par condicio ha portato il fresco sia al mare, sia in montagna, sia in città.





