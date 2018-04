Due 18enni udinesi sono stati arrestati ieri dalla Squadra Volante della Questura di Udine per resistenza: il giovane per minaccia aggravata, la ragazza per favoreggiamento. Tutto è iniziato quando un cittadino passando per via della Cernaia nel capoluogo friulano, ha notato una coppia che stava litigando.

Il testimone, nel tentativo di calmare i due, si è visto minacciare dal 18enne con una pistola, rivelatasi poi un’arma giocattolo.

Sul posto è intervenuto prima un equipaggio della Volante e successivamente anche una pattuglia dei Carabinieri del nucleo radiomobile. Prima è stato bloccato il giovane, poco dopo la ragazza, che aveva nascosto tra i cespugli la pistola.