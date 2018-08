Due giovani donne, una 25enne belga e una 24enne croata, sono state arrestate in flagranza di reato, per tentato furto in abitazione, dalla squadra volante della Questura di Pordenone. Verso le 12.30 di ieri, le due erano state notate da alcuni cittadini aggirarsi in viale Trento ed entrare all’interno del portone d’ingresso di un condominio. Immediata la segnalazione alla Polizia che è intervenuta con tempestività.

I poliziotti hanno individuato all’interno della tromba delle scale le due ragazze che avevano provato, invano, a fuggire. Gli agenti, oltre a fermale, hanno trovato a terra, nel vano scala, un grosso cacciavite con la punta scalfita e una chiave inglese a pappagallo, arnesi idonei per forzare la serratura delle porte degli appartamenti.

Dopo una perlustrazione, i poliziotti hanno trovato al decimo e ultimo piano dello stabile segni di effrazione sulla porta, compatibili con le tacche e le impronte degli arnesi rinvenuti nel vano scale e quindi abbandonati dalle ladre nel tentativo di guadagnare la fuga.

Le due donne, fermate e portate in Questura per l’identificazione, oltre a essere senza fissa dimora, hanno già precedenti per reati simili, in particolare a Cagliari, dove il 16 agosto avevano rubato oro e contanti. Nonostante l’udienza per direttissima del giorno seguente sono state rimesse in libertà, per colpire a Pordenone, meno di due settimane dopo.

Le autrici del tentato furto sono state portate nel carcere di Trieste a disposizione dell’autorità giudiziaria.