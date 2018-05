Le misure del campo elettromagnetico effettuate da Arpa in prossimità del tracciato dell'elettrodotto Udine-Redipuglia sono inferiori alle più cautelative soglie previste dalla normativa vigente. Lo segnala una nota trasmessa dall'Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, in cui si precisa che il campo elettromagnetico è stato misurato in continuo nel periodo 18-28 dicembre nel punto indicato dal Comune di Palmanova nella frazione di Jalmicco.

Il valore mediano nelle 24 ore del campo di induzione magnetica è stato rilevato in 0,17 micro Tesla, contro un limite di 3 micro Tesla (obiettivo di qualità) stabilito dalla normativa per le nuove linee nelle aree più sensibili, rappresentate dalle aree gioco per l'infanzia, dagli ambienti abitativi e scolastici, dai luoghi in genere adibiti a permanenze superiore alle quattro ore giornaliere.

In altre misurazioni a breve termine effettuate in comune di Basiliano in area agricola al disotto della linea elettrica, Arpa ha misurato un campo di induzione magnetica tra 0,5 e 1 micro Tesla. In tali aree, dove non è prevista una permanenza prolungata, il valore di legge da rispettare è il limite di esposizione pari a 100 micro Tesla.

L'infrastruttura di Terna, attivata a settembre 2017, è stata valutata preventivamente da Arpa sulla base dei dati progettuali nell'ambito della procedura di Valutazione di impatto ambientale (Via). A tale proposito l'Arpa ha verificato il rispetto dell'obiettivo di qualità nelle aree più sensibili attualmente presenti sul territorio e ha delimitato, ai fini della pianificazione territoriale, le zone soggette a futuri vincoli (aree di prima approssimazione).

Per Arpa i valori misurati sono in linea con quanto previsto per una linea elettrica di nuova concezione, basata su criteri e limiti molto più restrittivi rispetto al passato. Tutte le misurazioni effettuate da Arpa sono presenti nel Catasto degli elettrodotti, consultabile sul sito web dell'Agenzia, sezione radiazioni/linee elettriche.