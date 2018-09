Una scossa di terremoto, per fortuna simulata, di magnitudo elevata con epicentro nell'area di Venzone, ha dato il via all’esercitazione Sermex 2018, che interessa Palmanova, Portis Vecchio e Gemona. L’obiettivo è quello di testare le fasi di intervento, dal primo allarme con conseguente mobilitazione, fino alle realizzazione delle opere di bonifica e di messa in sicurezza, adottando i nuovi strumenti di supporto per l'esecuzione dei rilievi, l’elaborazione e la mappatura automatica dei dati acquisiti sul campo per la valutazione della situazione emergenziale in tempo reale.

Dalla Sala operativa regionale nel centro operativo della Protezione civile di Palmanova - dove sarà ospitata anche la sala Sistema integrato Gestione Triage (Siget) - si gestiranno le comunicazioni e si seguiranno le attività sul campo dei Vigili del Fuoco, dei tecnici della Protezione Civile e dei ricercatori dell’Università di Udine, nonché quelle del Centro operativo comunale (Coc) di Gemona, riferimento territoriale per tutte le forze in campo durante l’emergenza, nonché per i cittadini coinvolti nell’evento sismico.

SermEX2018, ripercorrendo le attività dell’EXE 2017, coinvolge la Protezione civile della Regione, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, l’Università, il Comune di Venzone e l'Associazione dei Comuni terremotati e dei sindaci della ricostruzione del Friuli, con la partecipazione dell'Istituto nazionale di Oceanografia e geofisica sperimentale (OGS) di Trieste, dell’Università di Trieste e il Comune di Gemona.

Le nuove tecnologie messe a punto nel corso dei lavori della SERMAcademy che permettono di elaborare in remoto e restituire i dati acquisiti sul campo, sono state utilizzate in una prima fase sperimentale, a supporto delle attività di valutazione della sicurezza dei complessi scolastici, coordinata dall’Unesco dopo l’uragano Irma del 2017.

L’esercitazione fa parte di un programma più ampio di attività di sperimentazione, formazione e addestramento sviluppate nell’ambito della Serm Academy (International training school in Seismic Emergency Response Management), risultato della collaborazione sinergica tra le varie realtà operative, nata con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di un modello di sistema integrato per la gestione della risposta in emergenza sismica.

A seguito di tale positiva esperienza l’Unesco è particolarmente interessata alle attività della Serm Academy giudicate efficaci per una pronta risposta a seguito di disastri naturali e per questo, l’esercitazione Sermex2018 è oggetto di osservazione da parte degli esperti internazionali in gestione dei disastri che partecipano al meeting Unesco sulla sicurezza delle strutture scolastiche organizzato a Udine dall’ 11 al 13 settembre dalla Cattedra Unesco in Sicurezza intersettoriale per la Riduzione dei rischi di disastro e la Resilienza dell’Università di Udine.

L’Exe sarà ripresa sui canali web e social dei membri della Sermacademy con gli hashtag #Sermex2018 - #Sermacademy