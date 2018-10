Alieni casinisti e pasticcioni, divertenti mini/mega super eroi, yeti fifoni e cani coraggiosi… Torna l'appuntamento con VISIOKIDS, il ciclo di proiezioni per i più piccoli (ma non solo!) organizzato dal Visionario e dalla Mediateca Mario Quargnolo, in collaborazione con Coop Alleanza 3.0! Si comincia domani sabato 6 ottobre alle ore 14.40 con ANT-MAN AND THE WASP, nuovo, spassoso capitolo dell’Universo Cinematografico! Al termine della proiezione ai piccoli spettatori che conserveranno il biglietto verrà offerta una sana e deliziosa merenda al bistrò del Visionario.



Dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War, Scott Lang deve affrontare le conseguenze delle proprie scelte sia come supereroe sia come padre. Mentre è impegnato a gestire la sua vita familiare e le sue responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare una nuova e urgente missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym. Scott dovrà indossare ancora una volta la sua tuta e imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà di far luce sui segreti del proprio passato.