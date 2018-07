Non solo finti tecnici dell’acqua, in Friuli torna anche la truffa dello specchietto. Vittima del raggiro, ieri, un 58enne di Prata. L’uomo, invalido, è stato avvicinato da un signore sulla quarantina (di carnagione scura, senza particolari inflessioni dialettali) che lo ha accusato di avergli danneggiato lo specchietto retrovisore dell’auto, una Seat Ibiza, mentre transitava, a bordo della sua minicar, lungo via Gabbana.

Il 60enne è stato preso alla sprovvista e, spaventato dalle possibili conseguenze, ha accettato di consegnare 300 euro allo sconosciuto per chiudere 'bonariamente' il caso, senza coinvolgere le assicurazioni. Il 40enne, una volta ricevuti i soldi, si è subito allontanato. Solo una volta tornato a casa, il 60enne ha capito di essere stato raggirato e si è rivolto ai Carabinieri per denunciare la truffa.

Dare un volto al malvivente e individuare il veicolo è il compito non semplice degli uomini dell’Arma di Prata, coadiuvati nelle indagini dal Nucleo operativo e radiomobile di Sacile. “Anche in questo caso – spiega il Luogotenente Alessandro Battistella - il malcapitato è stato scelto in precedenza tra le persone anziane ed è caduto bonariamente nel raggiro, non avendo la prontezza di spirito di fare le foto dell’auto, annotare il numero della targa e il tipo di vettura, verificare eventuali tracce di vernice sullo specchietto teoricamente danneggiato e chiedere a eventuali passanti se avessero assistito all’evento”.