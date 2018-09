All'alba, si è verificato un grave incidente stradale nella località di Scodovacca a Cervignano del Friuli, lungo l'ex strada provinciale 14. Stando alle primissime notizie che abbiamo potuto raccogliere fino a ora, il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo finendo dentro a un fossato adiacente la careggiata, dopo avere impatto contro il muro di contenimento di un ponticello.

Nella fuoriuscita del veicolo, una Peugeot 206, che non avrebbe coinvolto altri mezzi in transito, la persona alla guida dell’auto ha perso la vita. Si tratta di un uomo di 76 anni della zona.

Non è chiaro l'orario dell'incidente: la richiesta d'intervento al 112 è arrivata poco dopo le 6.30, ma il sinistro potrebbe risalire anche a qualche ora prima.

Sul posto sono intervenuti subito i sanitari della Croce Verde Basso Friuli e Cervignano del Friuli e il personale di un'automedica proveniente da Gradisca d’Isonzo.

Per tutti gli accertamenti la Polizia stradale di Udine. Per la messa in sicurezza dell’auto i vigili del fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli.