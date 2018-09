Ivano Rizzotti si è tolto la vita colpendosi con un coltello da cucina. E' quanto ha stabilito l'autopsia eseguita oggi dal medico legale Antonello Cirnelli, su incarico della Procura di Udine. L'anziano era stato trovato privo di vita sabato scorso, in casa a Peonis di Trasaghis, da uno dei figli. I famigliari presenti in casa sono stati tutti ascoltati e dopo un iniziale cautela si è fatta via via più probabile l'ipotesi che si potesse trattare di un suicidio. La conferma arriva dal Procuratore di Udine, Antonio De Nicolo. La salma sarà ora restituita ai famigliari per i funerali.