Tragedia di famiglia, a Peonis in comune di Trasaghis, in Friuli. Un uomo è stato assassinato e trovato privo di vita all'interno della sua abitazione. Ivano Rizzato, 73 anni, sarebbe stato ucciso da uno dei due figli. Il sospettato, attualmente interrogato dai carabinieri ancora all'interno dell'abitazione di famiglia, è un ex poliziotto in cura per problemi di salute all'ospedale di San Daniele. L'uomo era rientrato a casa soltanto ieri. I vicini hanno raccontato di aver sentito la vittima litigare in famiglia. Secondo quanto si è preso l'ex poliziotto era in cura per problemi di alcolismo.