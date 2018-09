Bilancio tragico per l’incidente accaduto in tarda mattinata, poco dopo le 11, in A4 poco dopo l’entrata di Meolo Roncade in direzione Trieste. Dalle prime informazioni risultano due persone decedute, un ferito piuttosto grave e un altro più leggero.

Due i veicoli coinvolti, un furgone e una vettura. Nell’urto il furgone si è capovolto, adagiandosi contro il guard rail.

L’autostrada è stata riaperta, il traffico scorre lentamente su una sola corsia perché le operazioni di spostamento dei mezzi non sono ancora completate, ma al casello sono ancora chiuse le entrate in direzione Trieste e l’immissione in A4 dalla A57. Tre i chilometri di coda segnalati.

Sul posto ausiliari di Autovie, Vigili del Fuoco e il 118. Attualmente il traffico è bloccato ed è stato chiuso il tratto autostradale compreso fra Meolo-Roncade e San Donà di Piave.