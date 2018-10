Oggi sono stati trasferiti 1.338 agenti di polizia in tutta Italia, ma nessuno di questi è stato destinato a Pordenone. I poliziotti andranno a Gorizia, Udine e Trieste, mentre il capoluogo del Friuli occidentale dovrà accontentarsi dei 15 agenti assegnati lo scorso anno.

Il sindacato Fsp Polizia di Stato, attraverso il Vice Segretario Nazionale Raffaele Padrone esprime amarezza per questa decisione, come già aveva fatto martedì, quando dei 1.200 nuovi agenti in uscita dalle scuole di Polizia nessuno era stato assegnato a Pordneone. "I quindici agenti che hanno preso servizio nel 2017 - dice Padrone - non hanno certo rimpiazzato gli oltre 20 poliziotti andati in pensione. Insomma, una situazione tutt'altro che risolta se si considera che prossimamente un'altra ventina di poliziotti potrebbe andare in pensione per raggiunti limiti di età o grazie all'eliminazione della Legge Fornero".

Per questo motivo il Vice Segretario Nazionale del sindacato Fsp Polizia di Stato, Raffaele Padrone, ha inviato una lettera alle cariche istituzionali della Regione e del territorio, a partire dal primo cittadino di Pordenone, Alessandro Ciriani, per denunciare ancora una volta la grave situazione che si è venuta a creare a Pordenone, che mette a serio rischio la sicurezza in città e provincia, chiedendo al più preso un intervento diretto della politica.