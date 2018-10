Anziani nel mirino dei malviventi nel Friuli Occidentale. A Prata di Pordenone una ragazza di circa vent’anni ha avvicinato un uomo di 85 anni dicendo di essere in cerca di un lavoro. L’anziano, che stava curando il giardino della sua casa, è stato preso per mano dalla giovane che gli ha chiesto di seguito per sedersi su una panchina. La ventenne è riuscita abilmente a impossessarsi della collanina dell’anziano e della fede nuziale che portava all’anulare, per poi dileguarsi. I monili hanno un valore complessivo di circa 1500 euro. Sul caso indagano i carabinieri di Prata.



A Roveredo in Piano, invece, i carabinieri di Aviano sono intervenuti nell’abitazione di un 79enne dove, poco prima, una donna di circa 30 anni, dopo aver avvicinato la vittima con la scusa di chiedere informazioni su una via, lo ha abbracciato ripetutamente riuscendo abilmente a sfilare la collanina d’oro giallo con crocifisso del valore di circa 1000 euro che l’anziano portava al collo. Poi la giovane si è allontanata a bordo di un’auto di colore grigio. Sono in corso verifiche dei carabinieri con l’analisi dei sistemi di videosorveglianza e con confronti con altri fatti analoghi verificatisi in precedenza.