Movimentato episodio ieri sera, poco dopo le 19, nel parcheggio di un’area commerciale in via Nazionale, a Tavagnacco, poco distante dalla nostra redazione. Un uomo dell’Est Europa, di 35 anni, dopo essersi ubriacato, ha raggiunto la zona, dova ha iniziato a lanciare la bicicletta contro alcune auto in sosta.

Alcuni passanti, dopo aver notato la scena, hanno richiesto l’intervento dei Carabinieri che sono intervenuti rapidamente con una pattuglia della stazione di Udine Est e del nucleo operativo e Radiomobile. I militari hanno subito riscontrato il danneggiamento di due veicoli e lo stato alterato dell’uomo che li ha presi a male parole, cercando anche il contatto fisico.

Il 35enne è stato immobilizzato a fatica e portato in caserma in viale Trieste a Udine. Dopo l’identificazione è stato denunciato per oltraggio e danneggiamento.