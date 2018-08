Una figlia arrestata per un presunto sinistro stradale. E la necessità urgente di trovare soldi per 'pagare' il suo rilascio. Sono questi gli ingredienti della classica truffa dell’incidente, che ieri ha colpito nuovamente in Friuli.

Vittima una donna udinese di 90 anni che ha ricevuto la telefonata di un sedicente avvocato, che le prospettava una situazione di grande difficoltà per la figlia. Per risolvere i problemi sarebbero bastati soldi o beni, da dare in garanzia per la liberazione. Così, dopo aver spaventato l’anziana, alla sua porta si è presentata una persona che ha prelevato collier, bracciali, anelli con pietre preziose e una medaglietta, tutti in oro.

E, per rendere più credibile la messinscena, il malvivente ha dato alla signora un codice di sette cifre con cui avrebbe potuto ottenere dalle Forze dell'ordine la restituzione dei gioielli. Solo dopo aver contattato la figlia, che non era stata coinvolta in alcun incidente, la 90enne ha capito di essere stata raggirata e ha denunciato l'episodio alla Polizia.