Un normale controllo della Polizia in un parco pubblico nella zona di viale Palmanova a Udine ha permesso di scoprire e arrestare un latitante nigeriano. Si tratta di Nicholas Ifadah, 30enne residente a Parma e munito di permesso di soggiorno in corso di validità, destinatario di un ordine di carcerazione emessa dal gip del Tribunale di Parma il 4 maggio scorso per reati in materia di stupefacenti.

Da controlli più approfonditi, è emerso che l’uomo, nell’arco di un anno e mezzo, si era reso responsabile di decine di casi di spaccio di droga.