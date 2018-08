E’ stato uno dei casi dell’estate udinese. E non è ancora arrivato a soluzione. Parliamo delle multe per l’accesso in Ztl che, nelle ultime settimane, sono letteralmente fioccate, colpendo moltissimi cittadini e operatori che lavorano in centro. Sono circa 35mila le sanzioni che, spesso, hanno ‘colpito’ più volte la stessa persona, con episodi di commercianti che si sono visti recapitare oltre 200 multe.

Per fare il punto della situazione e spiegare alla cittadinanza le opzioni a disposizione, Consumatori Attivi, Confcommercio, Confartigianato e Codacons Udine organizzano un incontro aperto, giovedì 30 agosto, alle 18, nella sede della Camera di Commercio di Udine (piazza Venerio 8).

“Dopo un grande approfondimento, un importante studio e diversi incontri tecnici con il Comune di Udine (nelle persone del sindaco Pietro Fontanini e del vicesindaco Michelini Loris), l'Uti Friuli Centrale (con il presidente Gianluca Maiarelli, Sindaco di Tavagnacco) e la Prefettura di Udine”, spiega Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi, “sono emerse diverse novità. L'informazione trasparente e qualificata è il primo passo verso la tutela! Quindi vi attendiamo numerosi per rispondere alle vostre domande”.