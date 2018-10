Lunedì 15 ottobre a Udine scatteranno ufficialmente le nuove ‘ronde’. Tra due settimane esatte, infatti, in città entreranno in azione le squadre della sicurezza: per cinque mesi, fino a metà febbraio, le guardie giurate pattuglieranno dalle 18 alle 24 le 'zone calde', come borgo stazione, ma anche le proprietà comunali e le vie con locali pubblici. In campo ci saranno tre squadre da due uomini ciascuna, in costante contatto con la centrale della Polizia Locale. In caso di richiesta d’intervento, saranno proprio gli uomini del comando di via Girardini a gestire la situazione, attivando nel caso le Forze dell'Ordine.

L’annuncio è arrivato oggi, al termine della Giunta comunale. “Dal 15 ottobre arrivano dei professionisti che dovranno garantire maggiore sicurezza ai cittadini”, ha spiegato il sindaco Pietro Fontanini. “Opereranno soprattutto nelle ore serali, il momento più delicato, quando abbiamo registrato i maggiori problemi, specie nella zona della stazione. Lì tanti residenti ci hanno segnalato criticità e mancanza di sicurezza”.

“Le guardie giurate – gli fa eco l’assessore alla sicurezza Alessandro Ciani - saranno armate, ma non interverranno direttamente. Avranno una funzione di deterrenza e prevenzione, a tutela del patrimonio e della quiete pubblica. In caso di situazioni critiche, dovranno allertare le Forze dell’ordine”.

“Siamo in attesa della pubblicazione dei nuovi bandi per i vigili urbani dal momento che, a breve, la Polizia locale tornerà di competenza comunale, invece che essere in capo all’Uti Friuli Centrale. Ma, intanto, abbiamo deciso d’intervenire subito con questo servizio, per dare una risposta concreta ai cittadini, dimostrando come quella della sicurezza sia per questa amministrazione una priorità da affrontare con urgenza. È anche per questa attenzione ai bisogni delle persone che sono orgoglioso di fare parte di questa squadra. Un grazie va al Prefetto e al Questore, grazie ai quali è stato possibile raggiungere questo risultato”, conclude Ciani.

Nella foto, i controlli durante l'ultima edizione di Friuli Doc