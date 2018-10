Il Comune di Udine riprenderà in mano la gestione della Polizia Locale. Il Sindaco Pietro Fontanini aveva fatto di questo punto uno dei suoi cavalli di battaglia in campagna elettorale e ora, grazie alla delibera dell’Uti Friuli Centrale del 12 ottobre, questo impegno diventerà realtà. Non da subito, però: l’obiettivo è quello di completare il trasferimento delle funzioni entro il 1 gennaio 2019.

“La Giunta vuole garantire maggiore sicurezza in città e la possibilità di definire direttamente la presenza sul territorio della Municipale rientra in questo obiettivo programmatico”, spiega l’assessore ai Contenziosi, Personale, Ambiente Silvana Olivotto. “Tutto il personale in capo all’Uti, che il Sindaco non ha esitato a definire ‘morta’, tornerà al Comune. Si tratta, in particolare, delle funzioni di Polizia, gestione del personale, servizi tributari e coordinamento. Parliamo di 112 unità che dall’Unione territoriale ritorneranno all’amministrazione di Udine, con lo stesso inquadramento”.