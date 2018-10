Ancora un locale pubblico nel mirino delle Forze dell’Ordine. Ieri, la Questura di Udine ha eseguito la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per dieci giorni al Bar Al Duomo, in via Vittorio Veneto, in quanto abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose e oggetto di numerose segnalazioni da parte dei residenti per problematiche legate al disturbo del riposo e della quiete.

In diversi controlli effettuati dalla Polizia negli ultime tre mesi, si è rilevata una costante e considerevole frequentazione da parte di persone gravate da precedenti penali. Numerosi gli interventi per chiamate dei cittadini, che segnalavano schiamazzi o musica ad alto volume oltre gli orari consentiti.

La sospensione della licenza ha lo scopo, attraverso la chiusura del locale, di impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale nonché finalità di prevenzione, e segue quelle notificate lo scorso mese ai titolari di altri tre esercizi in borgo stazione.