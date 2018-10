I carabinieri del Norm di Pordenone hanno rinvenuto e sequestrato 25 grammi di eroina e arrestato in flagranza B.G., un 48enne di Cordenons. L’uomo era stato controllato a bordo di un’auto in via Pionieri del Volo mentre si trovava in compagnia di altre due persone, tutti residenti a Pordenone. Nei guai anche C.S., 44enne, originario di Cordenons, destinatario di ordine di carcerazione: deve scontare una pena detentiva di 6 mesi.