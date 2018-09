Motivi economici, lunghe liste di attesa, mancanza di fiducia nel sistema sanitario della regione di residenza: sono questi i motivi principali per cui, lo scorso anno, ben 13 milioni e mezzo di italiani, pari a oltre il 22% della popolazione, hanno rinunciato a curarsi. Un comportamento ancora significativamente preoccupante, nonostante una rilevante contrazione rispetto all’anno precedente, pari a quasi il 12%.

A rinunciare alle cure è stata una famiglia su tre, pari al 34 per cento. E, ovviamente, nel caso di mancanza di fiducia nelle strutture locali, questi cittadini non hanno potuto nemmeno affrontare i costi della cosiddetta migrazione sanitaria, ritenuti troppo esosi.

È quanto emerso dal sondaggio realizzato annualmente dall’Istituto Demoskopika su un campione rappresentativo di cittadini.

A registrare la migliore performance dei sistemi sanitari regionali è stata l’Emilia Romagna, seguita dalle Marche e dal vicino Veneto. Sono queste le regioni giudicate ‘sane’.



Il Friuli è al quarto posto tra le regioni più ‘affidabili’ dopo Emilia, Marche e Veneto

Il Friuli Venezia Giulia non è ancora ‘malato’, ma risulta ‘influenzato’. La prima regione tra quelle inserite in questa classifica, quindi, con ancora molte possibilità di guarigione e di rientrare nella graduatoria delle ‘sane’.

Entrando nei dettagli, tra i fattori principali che portano gli italiani, più al Sud che al Nord, a rinunciare a curarsi ci sono i motivi economici, nell’11% dei casi, e le lunghe liste di attesa, nel 10%. Quasi il 9% per cento del campione intervistato da Demoskopika ha dichiarato, inoltre, di non curarsi in attesa di guarire spontaneamente del problema, o nella speranza che il problema si risolva da solo. D’altra parte, il 3% ha paura delle cure.

Decisiva è anche la mancanza di fiducia nel sistema sanitario della regione in cui si vive, non essendo possibile per difficoltà economiche curarsi altrove, o affidarsi a professionisti privatamente. E’ stato questo il motivo della rinuncia per quasi il 2% dei cittadini.

C’è anche chi semplicemente ha paura delle cure, non ama gli ospedali e non vuole sentire parlare di ricoveri. E’ così per il 3% dei casi rilevati.



I pazienti friulani sono Soddisfatti dei servizi offerti soltanto a metà

Comunque, circa 4 italiani su 10 (quasi il 37%) dichiarano di essere soddisfatti dei servizi sanitari legati ai vari aspetti del ricovero: dall’assistenza medica, all’assistenza infermieristica, ai servizi igienici. Un andamento in crescita di oltre il 2% rispetto all’anno precedente. Nella nostra regione il livello di soddisfazione supera i 45 punti su cento. Lombardia, Emilia Romagna e Veneto sono le regioni in cui è più alto l’indice di mobilità attiva, ossia il ricovero di pazienti provenienti da altre regioni. Il Friuli Venezia Giulia si colloca a metà strada con oltre 19mila ricoveri da altra regioni. La mobilità passiva, ossia il numero dei ricoveri dei residenti in Friuli Venezia Giulia in alte regioni, è stato, lo scorso anno pari a oltre 13mila.



Dal dentista a Est

C’è chi si cura all’estero, perché spera di risparmiare, ma anche perché non si fida delle strutture presenti nella propria regione di residenza o, addirittura, in Italia.

Si parla di migrazione sanitaria e chi rinuncia ad andare altrove lo fa solamente perché non si può permettere il viaggio.

Facciamo l’esempio delle cure odontoiatriche. Curarsi in Italia significa dar fondo ai propri risparmi, o dover ricorrere all’aiuto di un istituto bancario. Pensiamo soltanto a chi non deve pensare soltanto alla salute della propria bocca, ma anche a quella dei propri figli.

Non a caso negli ultimi anni c’è stato un vero e proprio boom di centri odontoiatrici oltreconfine, che garantiscono prezzi molto più bassi di quelli che si applicano in Friuli. E vista la vicinanza sono molti i corregionali che si curano all’estero pur di risparmiare.

Il turismo dentale, però, non è l’unico che si pratica con frequenza. Alcuni vanno oltreconfine anche se vogliono tornare più giovani e belli. Ecco quindi che anche quello del turismo estetico sempre in Slovenia, ma anche in Austria, rappresenta un mercato fiorente.



Bisogna fare attenzione, però. Non in tutti i casi, ma succede, che il dentista straniero sia soltanto un ‘meccanico’, ossia un odontotecnico che, per quanto bravo, non è un medico.

Inoltre, per poter garantire prezzi più bassi ai pazienti anche lo studio estero deve risparmiare e utilizzare materiali meno costosi e, quindi, meno validi e all’avanguardia.

Ecco, quindi, che si assiste al ritorno dei pazienti che, non solo non sono stati curati, ma addirittura devono risolvere i problemi creati da chi garantisce risparmio, ma non sicurezza.