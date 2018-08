La discussione sull’opportunità di esporre il crocifisso nei luoghi pubblici si è riaccesa, come per incanto, negli ultimi giorni di luglio, quando come per incanto irrompe sui media la notizia che il 26 marzo (dunque con ben 4 mesi di ritardo) cinque deputati della Lega, tra i quali Massimiliano Fedriga, hanno depositato una proposta di legge contenente “disposizioni concernenti l’esposizione del crocifisso nelle scuole e negli uffici delle pubbliche amministrazioni”.

Nel lungo preambolo nel quale si spiega perché tale opzione non violi il principio della laicità dello Stato, ma costituisca “una raffigurazione evocativa dei valori che quello stesso principio racchiude”, si sottolinea che “Cancellare i simboli della nostra identità, collante indiscusso di una comunità, significa svuotare di significato i principi su cui si fonda la nostra società”. E così all’articolo 1 della proposta recita che: “Il crocifisso, emblema di valore universale della civiltàr e della cultura cristiana, è riconosciuto quale elemento essenziale e costitutivo e perciò irrinunciabile del patrimonio storico e civico-culturale dell’Italia, indipendentemente da una specifica confessione religiosa”. All’articolo 3 invece si scende nei dettagli e si rende obbligatoria l’esposizione del crocifisso in luogo elevato e ben visibile nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado e delle università, negli uffici delle pubbliche amministrazioni, nei seggi elettorali, negli uffici giudiziari e nei reparti delle aziende sanitarie e ospedaliere, nelle stazioni e autostazioni, nei porti e negli aeroporti, nelle sedi diplomatiche. Salate le sanzioni per “chiunque rimuove in odio ad esso l’emblema della croce o del crocifisso” con ammende da cinquecento a mille euro”.

Le polemiche sono divampate immancabili, ma la Lega tiene il punto ed è possibile che presto l’aula discuta la proposta. Ne abbiamo parlato con il Governatore del Fvg, non più deputato, ma convinto sostenitore di questa iniziativa.



C’è chi ritiene che il principio della laicità dello Stato sia in contraddizione con la presenza di un simbolo religioso nelle aule o in altri edifici pubblici. Cosa ne pensa?

“Ritengo che la laicità dello Stato non venga minimamente posta in discussione dalla presenza, nei luoghi pubblici, di simboli che sono alla base della nostra identità culturale e storica”.



Il fatto che la nostra società sia sempre più multi etnica e multi religiosa potrebbe collidere con la sua proposta di legge e i principi in essa contenuti?

“Una cosa è il rispetto del prossimo, altro è la rinuncia ai propri valori nel nome di un’omologazione che mira ad annullare ogni diversità senza giovare ad alcuna delle parti in causa. Se è vero che il dialogo e il confronto rappresentano elementi imprescindibili per la crescita di una comunità, non si può negare che tali passi risultino del tutto superflui in assenza di una piena consapevolezza delle proprie radici”.



Alcuni religiosi ritengono che vada evitata qualsiasi strumentalizzazione politica dei simboli di fede. Cosa risponde loro?

“L’equivoco credo risieda nel fatto che taluni si limitino a interpretare questi simboli meramente come espressioni di un credo religioso, possibilmente da coltivare nella sfera del privato. Diversamente, io ritengo che il messaggio in essi contenuto parli alla coscienza di tutti gli esseri umani, ben al di là della fede del singolo individuo, e che l’universalità di questo verbo costituisca un patrimonio da valorizzare”.