In Friuli-Venezia Giulia il 96% delle acque superficiali e l’81% di quelle sotterrane presenta residui di pesticidi. Il dato, reso pubblico dall’Ispra, pone la nostra regione al vertice negativo in Italia. Incide certamente la maggiore attenzione al problema degli inquinanti e, di conseguenza, l’alto numero di controlli e campioni analizzati, ma lo scenario è molto preoccupante.

Nell’indagine realizzata nel 2016 sono state analizzate le acque in 52 punti in superficie e 132 in falda per un totale di 785 campioni. Nelle acque di superficie sono state trovate quasi 76 diverse sostanze, mentre sotto terra 22 in gran parte atrazina e suoi derivati.

Del totale dei campioni risultati positivi ai pesticidi, il 21% delle acque superficiali e il 34% delle sotterranee sono tuttavia superiori allo standard di qualità ambientale (Sqa).

Gli erbicidi sono ancora le sostanze più rinvenute, soprattutto a causa dell’utilizzo diretto sul suolo, spesso concomitante con i periodi di maggiore piovosità di inizio primavera, che ne determinano un trasporto più rapido nei corpi idrici superficiali e sotterranei. Rispetto al passato, poi, è aumentata notevolmente la presenza di fungicidi e insetticidi.

Ciò nonostante l’utilizzo di prodotti fitosanitari in agricoltura rimane alta e in Friuli-Venezia Giulia ogni anno vengono distribuiti 7,6 kg per ogni ettaro di superficie coltivata.