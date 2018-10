Anche l'attività di spaccio segue i tempi e le logiche dei business leciti, sicchè gli spacciatori si adeguano sfruttando tutti i mezzi e le tecnologie a disposizione per raggiungere un numero sempre maggiore di clienti e soddisfare rapidamente le richieste. E' così che un 19enne di Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia, ha creato un gruppo su Whatsapp per svolgere al meglio la propria attività di pusher.

Il giovane è stato arrestato e messo ai domiciliari come previsto dalla misura cautelare disposta dal Gip del Tribunale di Pordenone.

Il 19enne avrebbe rifornito di marijuana, dall'agosto 2017 al giugno scorso, la zona tra Concordia Sagittaria e Teglio Veneto, in provincia di Venezia, spingendosi fino nel Friuli occidentale, a Cordovado, ma anche San Vito al Tagliamento e Codroipo.

Tra i clienti dello spacciatore anche quattro minorenni. Il minuzioso lavoro dei carabinieri della Compagnia di Portogruaro hanno decifrato il linguaggio in codice usato dal 19enne con i suoi clienti, ricostruendo l'attività di spaccio.