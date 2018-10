Danni per il forte vento in Carnia e in Alto Friuli. I Vigili del fuoco stanno intervenendo, dalla tarda serata di mercoledì 24, a Forni Avoltri dove le raffiche hanno scoperchiato quasi interamente il palazzetto dello sport del polo turistico ex Getur di Piani di Luzza, oggi 'Bella Italia Efa'. Importanti le conseguenze alla struttura, con un danno stimato di diverse decine di migliaia di euro.

Disagi per il vento anche a Ovaro, Villa Santina, Resiutta e Comeglians per rami e alberi caduti sulla viabilità comunale. Sul posto i pompieri di Tolmezzo, i volontari di Rigolato e Forni Avoltri, e da Udine è stata inviata un’autoscala. Sul posto c’è anche un funzionario di turno del Comando centrale.