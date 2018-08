Via Poscolle riapre al pubblico. Mercoledì 29 agosto, la strada del centro di Udine, interessata da lavori di ripristino del porfido, torna al suo splendore, con una decina di giorni di anticipo rispetto al cronoprogramma dei lavori, lasciando alle spalle buche e rattoppi che da troppo tempo la caratterizzavano.

L'annuncio ufficiale del Comune di Udine è arrivato domenica mattina. Già da lunedì 27, è stata fatta la consegna provvisoria del cantiere dalla ditta esecutrice al Rup, ma la presa in carico definitiva da parte dell'amministrazione comunale avverà questa mattina, martedì 28. Mercoledì 29, infine, l'attesa riapertura al traffico.

Come emerso nel corso dei lavori, la circolazione degli autobus non sarà immediatamente attivata, come da accordi tra il Comune e la Saf. I bus non passereranno in via Poscolle almeno fino a dopo Friuli Doc, anche per evitare che il peso dei mezzi pesanti possa craere danni, nei primi giorni, alla posa in opera appena realizzata.

La strada animata anche senza auto durante il cantiere, però, lascia una domanda a chi quotidianamente la vive e la percorre e a quelli che si trovano a scoprirla, rinnovata, per la prima volta. Quando tornerà il traffico sarà tutto come prima? Oppure l'apertura alle auto di via Mercatovecchio potrebbe trasformare via Poscolle nell'aiuola pedonale che tanti invocavano?

Il futuro non è chiaro, ma già in molti auspicano una nuova vita per via Poscolle, tra tavolini, negozi aperti e famiglie a passeggio... E in zona si potrebbe formare un comitato, per ora informale, per chiedere al Comune la pedonalizzazione.