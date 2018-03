Se polizia, carabinieri e polizia penitenziaria piangono, di certo i vigili del fuoco non ridono quando si parla di invecchiamento e vuoti nei ranghi. Anzi, la situazione in regione è così difficile da spingere i rappresentanti sindacali a minacciare lo stato di agitazione se non sarà posto rapidamente rimedio.

Delfio Martin, segretario regionale Cisl Fns del Fvg, è molto chiaro al riguardo: “Le condizioni continuano a peggiorare. I rinforzi nei quali avevamo tanto sperato l’anno scorso sono arrivati, si parla di una quarantina di vigili per la nostra regione alle prese con carenze sempre più gravi. Peccato che appena arrivati 18 abbiano ottenuto rapidamente il trasferimento e altri 20 colleghi siano andati in pensione nel frattempo. Ovvero, in pochi mesi siamo tornati punto e a capo. Di questo passo mi chiedo come sarà possibile aprire i distaccamenti di Grado e Lignano durante il periodo estivo quando arrivano centinaia di migliaia di turisti. Abbiamo perfino dovuto dire no al distaccamento di un vigile al numero unico delle emergenze perché non abbiamo più gente a disposizione. Attualmente riusciamo a mala pena a garantire un livello accettabile di operatività nei soccorsi, ma siamo davvero al limite e se non arrivano rinforzi, e soprattutto se chi viene mandato in Friuli non si ferma, non so come andrà a finire”.

Fino a pochi anni orsono era possibile tamponare le falle grazie al ricorso ai temporanei, ma neppure questo strumento può essere utilizzato: “Qualcuno ai piani alti dovrà spiegarci perché non sia più possibile chiamare in supporto nei momenti di maggiore difficoltà i vigili temporanei. Tutti i comandi del Nord Italia sono con l’acqua alla gola, ma in Friuli Venezia Giulia ormai siamo in apnea e di questo passo presto non riusciremo a intervenire”.

Martin segue da vicino anche la situazione degli agenti di polizia penitenziaria, dove la situazione è altrettanto complicata: “Con la sola esclusione della casa circondariale di Tolmezzo, che è una struttura più moderna e di massima sicurezza, in tutti i penitenziari della nostra regione si va avanti a colpi di straordinari perché mancano all’appello decine di agenti, mentre le condizioni di lavoro in strutture spesso molto vecchie sono difficilissime”.