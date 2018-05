Majano ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria al Corpo dei Vigili del fuoco per l’impegno profuso nell’attività di soccorso dopo il terremoto del 1976. Sarà il capo nazionale, Gioacchino Giomi, a ritirare il riconoscimento, concessa dal Consiglio comunale. Alla cerimonia, in programma sabato 5 maggio alle 15.30 nella Sala consigliare di Majano, parteciperà anche Giuseppe Zamberletti, già Commissario straordinario del Governo per il terremoto del Friuli.

Al termine sarà inaugurata nella sala esposizioni al piano terra del Municipio una mostra fotografica appositamente allestita dal Comando di Udine e dedicata all’impegno dei pompieri negli interventi di soccorso dopo l’orcolat. La mostra resterà aperta, con accesso libero, fino al 20 maggio. Per tutta la giornata di sabato saranno posizionati in esposizione statica alcuni mezzi operativi dei Vigili del fuoco nel parcheggio antistante la sede Comunale.