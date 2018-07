Il Friuli sarà rappresentato alla Mostra del cinema di Venezia, in programma dal 29 agosto all’8 settembre. E’ opera infatti del fumettista e illustratore udinese Lorenzo Mattotti il manifesto ufficiale della 75ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Mattotti, che aveva realizzato nel 2000 l'immagine del Festival di Cannes ed è al lavoro al suo esordio alla regia, ‘La famosa invasione degli orsi in Sicilia’, ha tratteggiato una figura femminile che guarda, misteriosa, attraverso un obiettivo che assume le sembianze della Terra, a simboleggiare lo sguardo su tutti noi. “Qualcosa che attira l’occhio e il pensiero, ma senza svelare troppo”, come spiega lo stesso autore.

Nato Brescia nel 1964 ma cresciuto a Udine, dove torna spesso, da tempo residente a Parigi, Lorenzo Mattotti non è solo autore di alcune delle più celebrate graphic novel, il lato ‘colto’ del fumetto, ma illustratore per importanti testate mondiali. Qualche mese fa è stato pubblicato un volume con la raccolta integrale delle copertine disegnate da Mattotti per la storica rivista The New Yorker, frutto di una collaborazione ventennale con una delle testate più autorevoli del giornalismo Usa. L’anno scorso Mattotti è stato protagonista di una grande mostra personale, ‘Sconfini’, a Villa Manin, mentre Casa Cavazzini a Udine ha ospitato molte tavole relative ai suoi esordi negli anni ’70, anche legate alla vita cittadina.