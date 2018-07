Martedì 31 luglio il Festival Lignano Noir dedica un appuntamento d’autore allo scrittore Roberto Riccardi, protagonista, alle 18.30 alla Biblioteca comunale, con il suo ‘La notte della rabbia’. Oltre a vantare un’ampia carriera editoriale con numerose pubblicazioni e importanti riconoscimenti, Riccardi è colonnello in servizio dell’Arma dei Carabinieri. Anche il protagonista del suo più recente romanzo, il noir La notte della rabbia, edito da Einaudi, è un colonnello dei Carabinieri, Leone Ascoli, che deve indagare su un fatto di terrorismo nella Roma del 1974.

La competenza professionale di Riccardi viene trasfusa nella trama narrativa, dando uno spessore realistico ai diversi personaggi e alla strutturazione dell’indagine nella quale il lettore viene condotto con abilità. Lo scrittore ci fa vivere le tensioni degli investigatori, i dubbi, le riflessioni, il coinvolgimento emotivo, il senso dello Stato, le difficoltà delle decisioni da assumere, ma ci rende anche partecipi del vissuto della controparte, dei terroristi e dei delinquenti, e delle persone malgrado loro coinvolte nelle vicende delittuose.

Il clima è quello drammatico degli Anni di Piombo, la nostra memoria ritorna al rapimento e all’uccisione di Aldo Moro, alla complessità delle dinamiche e delle trattative e allo sconcerto degli esiti tragici di quei fatti. Nelle pagine l’autore fa emergere anche i grandi temi: la giustizia, il pentimento, la delazione, l’amicizia, il perdono. Le diverse sfaccettature dei sentimenti in gioco, la difficile ricerca della verità, le sofferenze e le fragilità di ognuno dei personaggi infondono a questo romanzo una potenza narrativa tale da calamitare il lettore nella storia e nei suoi sviluppi.

Per il pubblico l’incontro con Riccardi si prospetta come un’occasione privilegiata per conoscere uno scrittore che vive in prima persona la delicata materia di cui sono intessute le trame dei suoi romanzi.

Il Festival Lignano Noir è organizzato dalla Biblioteca Comunale di Lignano Sabbiadoro, di concerto con il Comitato Scientifico presieduto da Elvio Guagnini e la direzione artistica di Cecilia Scerbanenco; si avvale del sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e ha come partner il Messaggero Veneto e il Giallo Mondadori e il patrocinio delle Università di Trieste e di Udine.