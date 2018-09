Il viaggio visionario del festival Maravee Fiction teso fra realtà e virtualità, ossia tra ciò che vediamo e ciò che possiamo solo immaginare, prosegue con il secondo appuntamento: la personale ‘Tempo’ di Peter Demetz, da sabato 8 al Museo Civico di Palazzo Elti a Gemona del Friuli. Un solo-show - aperto fino al 28 ottobre - che riconferma la scelta del direttore artistico Sabrina Zannier di affondare nel vivo e nell’intensità di una singolare poetica artistica, così come avvenuto per la personale di Valter Adam Casotto alla Terrazza Mare di Lignano Sabbiadoro.



Grande innovatore della scultura lignea, che ha saputo tradurre in chiave contemporanea i virtuosismi tecnici della sapienza artigianale, Demetz affronta e intreccia due delle quattro sezioni entro le quali si dispiega l’intero festival: il tempo e lo spazio. Temporalità e spazialità magicamente tese fra realtà e finzione, che a loro volta sollecitano una riflessione anche sulle categorie dell’identità e della comunità, portando sulla scena dell’arte questioni legate alla psicologia e alla sociologia.



Con dodici gruppi scultorei, Demetz narra la finzione di spazi e scene in cui la figura umana appare sospesa in un’atemporalità raffinata e introspettiva, densa di pensieri, storie, gesti, posture ed espressioni. Alla risoluzione minuziosa dei corpi e degli abiti, in cui la materia lignea riproduce la perfezione di incarnati e tessuti, l’artista contrappone l’astrazione dei luoghi, fondati su trabocchetti visivi e concettuali che spiazzano l’osservatore, disponendolo a una narrazione in divenire che si fa ‘corpo scenico’.



A ‘Maravee Fiction’, il giorno dell’inaugurazione, Demetz sperimenterà per la prima volta il dialogo con altri linguaggi creativi nella performance attoriale, coreutica e musicale con Fabiano Fantini, Lucia Zazzaro, Cabiria Lizzi e Laura Ursella, su coreografia di Marina Forgiarini, direttrice della Petite école di Gemona. Replicando in maniera speculare le posture, le espressioni e gli abiti delle tre figure scultoree, i performer suggeriranno agli spettatori il principio dell’immedesimazione nei personaggi scolpiti attraverso la recitazione di un racconto.