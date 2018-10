Riprende, dopo la pausa estiva, l’iniziativa ‘I momenti magici dell’arte’ promossa dalla Delegazione Fai di Udine (Fondo Ambiente Italiano), in collaborazione con Confindustria Udine.

Il primo incontro del nuovo ciclo si terrà giovedì 18 ottobre, con inizio alle 17, a palazzo Torriani. Alma Maraghini Berni parlerà di Giovanni da Udine e dei suoi maggiori contemporanei che, nonostante la grandezza artistica, sono ancora sconosciuti a buona parte del pubblico, forse per la loro infinita modestia che li ha confinati in un Friuli il quale, al contrario, era in quel periodo vivo e attento alle nuove tendenze artistiche.

Ingresso libero.