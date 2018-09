La storica Villa Galvani (1826), immersa in un bellissimo parco pubblico a pochi passi dal centro cittadino, ristrutturata ed ampliata nel 2010 con un secondo lotto ultra moderno torna ai primi splendori.

Un team di professionisti del territorio di competenze diverse, seguendo le più moderne metodologie progettuali, ha strutturato un ambizioso ed articolato progetto di reinvenzione del “contenitore culturale” attraverso la chiave di lettura del fumetto.



Il Palazzo Arti Fumetto Friuli è un progetto realizzato da Associazione Vastagamma con il contributo di Comune di Pordenone e il sostegno di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che parte dalla pluridecennale tradizione fumettistica della regione, che ha prodotto e continua a produrre autori a livello internazionale.

L’obiettivo del PAFF! non è semplicemente quello di celebrare questa realtà, ma di essere un "motore socio-culturale” per il territorio: un luogo distintivo che utilizza il fumetto come chiave di lettura verso molteplici ambiti creando connessioni e sinergie inedite, non solo tra creativi di questo campo e relative filiere, ma anche tra imprenditori, associazioni e istituzioni con progetti integrati di formazione, didattica, ricerca e divertimento.



È un progetto ambizioso e complesso che richiederà tempo e risorse, ma che posiziona fin da subito la piccola città di Pordenone in un contesto internazionale.

In attesa dell’inaugurazione ufficiale, che avverrà a novembre con una grande esposizione ospitata nelle sale di Galleria Pizzicato e l’avvio progressivo delle attività integrate di didattica e formazione, il PAFF! apre gli spazi di villa Galvani per accogliere tre autori in visita a Pordenone in questi giorni.

Le tre mostre saranno inaugurate domenica 16 Settembre alle ore 18,30.



Beato Odorico da Pordenone: un “Marco Polo col saio” e... a fumetti! Lo potremmo definire così il beato Odorico da Pordenone sceneggiato e disegnato da Luca Salvagno. In mostra al PAFF! 30 tavole dell’opera che illustrano uno dei viaggi più sorprendenti del Medioevo: da Venezia a Trebisonda e ritorno, toccando l’India, Sumatra, Giava, Indocina e Cina fino a Khandaliq (Pechino).



Toni Capuozzo, uno dei più noti ed amati giornalisti di guerra affronta il genere del comic journalism, raccontando in prima persona la nascita del terrore in nome di Allah in un’ opera a fumetti, illustrata dal giovane Armando Miron, in bilico tra il reportage di guerra e il diario personale, tra il resoconto storico degli ultimi anni e l’autobiografia.



Milo Manara, maestro del fumetto internazionale, ha esplorato con successo tutte le applicazioni del disegno grazie al suo tratto elegante dalle inconfondibili sinuosità femminili. In mostra pregevoli tavole originali tratte dalla storia "Reclame" in omaggio a Federico Fellini e illustrazioni ispirate dai testi di Shakespeare.