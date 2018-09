Come gli anni passati, i primi due incontri dell'associazione Aladura di Pordenone - che quest'anno è intitolata "Porte" - verranno presentati all'interno di pordenonelegge. Dario Fabbri, giornalista e analista internazionale, approfondirà la situazione geopolitica dell'Europa in rapporto agli Stati Uniti e alla crisi in Medio Oriente, delineando i futuri scenari. Lo scrittore Gianpiero Comolli ci farà scoprire il testo forse più oscuro e inquietante delle Scritture con approccio narrativo, spiegandoci in che modo si possa «meditare con l’Apocalisse» e raccontandoci come questo libro sorprendente offra aperture nuove e rasserenanti per noi tutti, credenti e non credenti, oltre che per la nostra epoca. Manlio Graziano , esperto di geopolitica, interpreterà le scelte politiche, economiche e sociali degli Stati Uniti, sempre più in balia di un “ritiro” rispetto alle altre potenze mondiali e di un conseguente tentativo di isolarsi rispetto al resto del mondo.



Seguiranno cinque incontri, che si inseriscono nel più ampio progetto “Odorico 700” promosso dal Comune di Pordenone, tutti focalizzati sul tema del “viaggio”. Chiara Frugoni, storica, ci presenterà il Medioevo attraverso la decifrazione di immagini e simboli che venivano utilizzati in arazzi, miniature, mosaici, sculture, dipinti, enciclopedie figurate proponendo nuove e sorprendenti interpretazioni di quel tempo tanto lontano quanto ancora vivo e affascinante.

Alessandro Vanoli, storico, partendo dalle storie di alcuni grandi viaggiatori quali Marco Polo, Cristoforo Colombo, Cook si interrogherà sul viaggio in senso antropologico e sulla naturale propensione dell'uomo di scoprire sempre nuovi territori. Marco Vannini, studioso di mistica e della tradizione spirituale cristiana, partirà dalla domanda universale: che cosa c'è e che cosa succede dopo la morte? Dall'aldilà dei faraoni egizi all'oltretomba degli antichi greci e romani, dal limbo in attesa di una resurrezione per gli ebrei alla visione di inferno e paradiso per cristiani e musulmani e, parallelamente, in Oriente, un aldilà visto come luogo di transito per anime che si reincarnano fino a raggiungere la pace o l'annullamento nel nirvana. Piero Boitani, studioso di Letterature comparate, presenterà il viaggio attraverso una delle figure letterarie che ha più conquistato l'immaginario occidentale sino a plasmarne le sue fondamenta culturali: Ulisse, l'eroe dal multiforme ingegno, che affascina per il suo lungo errare durante il viaggio di ritorno a Itaca e che va incontro ad avventure strabilianti, in parte subite in parte ricercate, ponendosi come il campione dell'intelligenza, della conoscenza, dell'esperienza, della virtù etica e della sopravvivenza.

Con Stefano Zuffi , critico d'arte, “cammineremo” in compagnia di Giotto all'interno di uno dei luoghi più conosciuti dell'arte mondiale, probabilmente visitato a suo tempo anche da Odorico: la Cappella degli Scrovegni.



Seguiranno tre incontri di grande attualità: il mondo dei social, il mondo della magia, il mondo degli idoli. Giovanni Ziccardi, esperto di criminalità informatica, ci presenterà le conseguenze presenti e future della nostra vita digitale. Se Internet, Facebook, Twitter, WhatsApp e i social network hanno completamente trasformato la vita, il modo di comunicare, le relazioni e gli affetti delle persone, perché non dovrebbero fare lo stesso con l'idea di morte, di immortalità, di lutto e di ricordo? Che fine faranno tutti i nostri dati dopo la nostra morte? Che forme prenderà, in definitiva, la nostra eredità digitale? Massimo Introvigne, sociologo e storico delle religioni, analizzerà la realtà delle sette e della magia, tracciando un profilo di ogni filone attraverso una mappa dei nuovi movimenti tuttora attivi e diffusi, di cui – sulla base di indagini personali che lo hanno portato a studiare “dal vivo” gruppi normalmente molto chiusi - presenterà molti documenti inediti antichi e moderni nel tentativo di valutarne l’attuale peso e consistenza. Silvano Petrosino, filosofo, partirà dalla constatazione che la pratica dell’idolatria è unanime e costante: si tratta, sempre e per tutti, di qualche cosa di negativo, pericoloso, di una realtà con la quale è bene non avere nulla a che fare. Eppure gli uomini, della nostra come di ogni altra epoca, siano essi credenti o non credenti, ricchi o poveri, colti o ignoranti, non smettono un istante di fabbricare nuovi idoli e adorarli. Come spiegare l’universalità di tale legge? Perché «vi sono nel mondo più idoli che realtà»?

Giovanni Catapano, storico della filosofia e autore del libro “Agostino, commenti a Genesi”, porterà alla nostra attenzione la sempre attuale questione del rapporto tra fede e scienza: per un credente che senza negare il carattere ispirato delle Scritture accetti la visione dell'universo derivante dalla scienza odierna, che valore possono ancora avere le pagine iniziali in cui la Genesi narra la creazione del mondo e dell'uomo? E per un non credente che tuttavia guardi alla Bibbia con rispetto e persino con interesse, quali significati Esse possono ancora dischiudere?

Per la “Memoria”, in collaborazione con il Comune di Pordenone, Aladura – dopo il recente ed eccezionale incontro con il sopravvissuto di Birkenau Sami Modiano alla presenza di quasi 3000 studenti – proporrà due appuntamenti: la Testimonianza di un sopravvissuto, il cui nome verrà comunicato nei prossimi mesi e l'incontro con la studiosa Donatella Di Cesare che approfondirà le origini dell'antisemitismo. In particolare verrà ricordata la tragica esperienza dei Marrani, ossia degli ebrei che nella Spagna del 1492 erano vittime di violenza politica e intolleranza religiosa, inassimilabili malgrado il battesimo forzato, perseguitati dalle prime leggi razziste, costretti a un'emigrazione interiore, in quanto non più ebrei, ma neppure cristiani. Sopravvissuti grazie alla clandestinità, alla resistenza della memoria, al segreto del ricordo, divenuto con il tempo ricordo del segreto, i marrani non possono essere consegnati all'archivio in quanto il marranismo non si è mai concluso.



Nel corso della rassegna, in collaborazione con l'Associazione musicale Fadiesis, ci saranno tre incontri di cultura musicale con il Maestro Gianni Fassetta, i cui contenuti sono in corso di definizione.