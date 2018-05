Aprirà venerdì 11 maggio alle 16 nell'atrio di palazzo Giacomelli, sede del Museo Etnografico del Friuli in via Grazzano a Udine, la mostra “Le magiche creature del bosco. La natura diventa arte” di Manuela Iuretig. In esposizione, visitabile gratuitamente dal martedì alla domenica dalle 10.30 alle 19 fino al 17 giugno, le installazioni della poliedrica artista, amante della natura, delle leggende e delle tradizioni che attinge direttamente dall'ambiente naturale del bosco dove trova ispirazione. Le figure mitiche femminili delle Valli del Natisone, Krivapete, Čatitjove Žene, Duje Babe prendono forma grazie alle sue sapienti mani e alla sua sensibilità, dalla corteccia degli alberi, dai muschi e dai funghi legnosi.

La mostra, alla cui inaugurazione parteciperanno anche con i loro racconti Ada Tomasetig e Marina Cernetig, è inserita all'interno della Settimana della Cultura Friulana, giunta alla quinta edizione.