Riparte il 5 ottobre il calendario di ItineRari, la rassegna di serate culturali programmate all’Auditorium Menossi di Udine dall'Associazione Dopolavoro Ferroviario, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Udine, assessorato alla Cultura. Dopo tante edizioni nella storica sede di via della Cernaia, dal 2007 il calendario si è trasferito al Menossi.

Il primo appuntamento schiera Adalberto Buzzin, un viaggiatore, come si definisce lui, che presenterà la sua ultima impresa in Siberia. Si prosegue con il fotografo Adriano Missio e le immagini naturalistiche del Kenia. Quindi, la coppia Marsilio/Zamparo già più volte presenti e apprezzati con un particolare Uzbekistan e, per concludere, un gruppo di ‘solitari’ viaggiatori e fotografi che presenteranno una Cina poco visitata ma bellissima.

Si continua con la Rassegna Friuli che quest’anno è dedicata all’acqua: si parte con la guida naturalistica Marco Pascolino che illustrerà i nostri corsi d’acqua. Quindi la professoressa Michela Bonan con le immagini e la storia delle rogge e dei mulini a Udine dal 1200. Seguirà l’importante serata del Museo Friulano di Storia Naturale che, con due suoi specialisti, racconterà la biodiversità nella nostra regione, concludendo infine con la conosciutissima giornalista Rai Claudia Brugnetta e il suo recentissimo documentario sulla Carnia.

A febbraio, spazio alle cinque serate della rassegna dei Film della Montagna, giunta alla sua 35esima edizione e, a seguire, tornano gli ItineRari di viaggio con altre quattro serate. Gli incontri si svolgono ogni venerdì alle 21 e sono a ingresso libero.