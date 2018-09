Il caffè del venerdì è uno spettacolo d’intrattenimento culturale e teatrale con interviste originali ed eclettiche a importanti ospiti friulani e regionali, provenienti dalla cultura, dall'arte, dallo sport e dalla scienza. Appuntamento ormai abituale, che scatta ogni ultimo venerdì del mese in Sala Comelli a Udine (piazzale Chiavris).

Per conoscere il nuovo calendario, è in programma una conferenza stampa giovedì 27 alle 11 nella Sala del Gonfalone del Comune di Udine. Alla presenza dell'assessore alla cultura del Comune Fabrizio Cigolot, e dell'assessore allo sport Paolo Pizzocaro, saranno esposte le finalità del progetto, il sostegno e il patrocinio dell’amministrazione, la nuova location dello spettacolo e, ovviamente, l'anticipazione degli appuntamenti/eventi per il nuovo anno.