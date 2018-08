L'Associazione ProSpilimbergo, in occasione degli eventi culturali ideati per il mese di agosto, sabato 11 alle 18 organizza un percorso cultural-letterario per il centro storico della città servendosi di una guida d'eccezione, Paolo Morganti.



Lo scrittore friulano, conosciuto anche per i suoi romanzi storici ambientati nel Friuli del 1500, fra i quali due proprio a Spilimbergo intitolati 'Il sigillo della Strega' e 'L'ira dell'alchimista', sarà il suggestivo cicerone che, partendo dal palazzo della Loggia, in veste di moderno 'pifferaio di Hameln' condurrà tutti coloro che vorranno seguirlo a scoprire alcuni volti meno noti e più misteriosi di Spilimbergo.



Lo scrittore friulano avrà al suo fianco, nelle quattro tappe, due storici locali, Enzo Peressini e Antonietta Moro e la voce suadente di Tamara, che leggerà alcuni brani tratti dai suoi libri (Il sigillo della strega - l'ira dell'alchimista - il taccuino di Martino da Madrisio).



Ma c'è di più: da ognuna delle 4 'stazioni letterarie' si spanderà nell'aria la musica uscita dagli ottoni del quartetto Colours of Brass, che attirerà magicamente i membri del gruppo.

Alla fine si ritornerà a palazzo della Loggia, dove seguirà il momento conviviale. Per chi lo vorrà sarà possibile l'acquisto dei romanzi dello scrittore.